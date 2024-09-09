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9 вересня 2024, 19:21

В Туреччині спостерігається хвиля банкрутств

Масові банкрутства, на майже 30% частіші від показників минулого року, викликають ланцюгову реакцію банкрутств по всій турецькій економіці. Про це повідомляє пресслужба Reuters.

Масові банкрутства, на майже 30% частіші від показників минулого року, викликають ланцюгову реакцію банкрутств по всій турецькій економіці.

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У Туреччині збанкрутувало 15 000 компаній у січні-серпні 2024 року, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

За перші вісім місяців року 982 компанії отримали початковий судовий захист від боргів, що майже вдвічі перевищує показник минулого року.

Найбільшу кількість заяв про призупинення виплат за боргами банкам та постачальникам для продовження діяльності, а також заяв про проведення процедур банкрутства подали будівельні та текстильні компанії.

Проблеми у турецьких компаній виникають через високу облікову ставку Центробанку та високу інфляцію.

За останній рік Ц Б Туреччини підняв облікову ставку на 41,5% до 50%, що зробило надто дорогими кредити для бізнесу. Ці заходи були спрямовані на уповільнення інфляції, яка на 2024 року становила 75% та за підсумками серпня опустилася до 52%.

Висока інфляція розігнала ціни на електроенергію та газ, що збільшило витрати бізнесу. До витрат додалося підвищення мінімальної зарплати.

Також турецькі компанії зіштовхуються зі скороченням експортних замовлень, особливо це характерно для виробників одягу, які вже програли конкуренцію компаніям із В'єтнаму та Бангладеш. Туреччина входить до п'ятірки найбільших світових виробників одягу та є важливим постачальником для провідних європейських брендів.

Масові банкрутства викликають ланцюгову реакцію сповільнюючи або припиняючи виплати по всій економіці та підвищуючи рівень безробіття, зазначають в агентстві.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Kharakternyk
Kharakternyk
9 вересня 2024, 19:37
#
Як і в Європі.
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Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 21:28
#
Ні, зовсім не «як в Європі»
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Abramon
Abramon
9 вересня 2024, 21:05
#
В геополітичних питаннях в Туреччині теж гірки. Туреччина має бажання приєднатись до БРІКС та налагоджує економічні зв’язки з Іраном, плюс в деякій мірі підтримує Іран в питанні стосовно Ізраїлю. Тому, в Туреччині «скучно» не буде.
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