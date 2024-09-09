У Британії малий бізнес не сплатив $5,76 млрд податків

Протягом 2022−2023 років ухилення від сплати податків малим бізнесом Великої Британії зросло до $5,76 млрд (4,4 млрд фунтів стерлінгів), що становить 81% від загальної суми порівняно з 66% у 2019−2020 роках. Про це пише Financial Times, передає Liga.net.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підприємства Британії занижують свої доходи або штучно оголошують себе банкрутами, щоб уникнути сплати податків, а потім знову відкриваються і ведуть той самий бізнес.

Наглядове відомство звернуло увагу на таку шахрайську схему, як електронне придушення продажів, коли роздрібні торговці використовують програмне забезпечення для зменшення зареєстрованої вартості трансакцій та представлення штучно заниженого виторгу.

Інші версії шахрайства містять створення фіктивних наборів рахунків або роботу касових апаратів у тренувальному режимі для зменшення оподатковуваного прибутку.

Податковий орган країни має стратегію боротьби з усіма формами недотримання законодавства, але не має конкретного фокуса на боротьбі з ухиленням від сплати податків.