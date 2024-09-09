До закриття міжбанку курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу. Євро зросло на 14 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
9 вересня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 9 вересня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 9 вересня
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Закриття 9 вересня
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Зміни
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40,94/40,98
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41,13/41,15
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19/17
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45,31/45,34
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45,45/45,45
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14/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,39 грн. Євро купують за 45,35 грн, а продають за 45,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,35−41,40, євро — 45,75−45,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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