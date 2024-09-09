Курс валют на 9 вересня: долар та євро трохи зросли

У понеділок на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі. Євро у покупці зросло на 10 копійок, а у продажу на 1 копійку.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,40 грн. Євро купують за 45,35 грн, а продають за 45,99 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,39, євро — 45,77−45,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,94−40,98 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,31−45,34 грн/євро.

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