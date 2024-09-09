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9 вересня 2024, 10:35

Ціни на нафту зростають

Ціни на нафту еталонних марок зростають у понеділок вранці на нових сигналах напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє профільне видання enkorr.

Ціни на нафту еталонних марок зростають у понеділок вранці на нових сигналах напруженості на Близькому Сході.

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Ціни на нафту

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:05 за київським часом становить $71,93 за барель, що на $0,87 (1,22%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти здешевшали на $1,63 (2,2%), до $71,06 за барель, оновивши мінімум із 3 грудня 2021 року.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшились у ціні на $0,9 (1,33%), до $68,57 за барель. За підсумками попередніх торгів, котирування цих ф'ючерсів опустилися на $1,48 (2,1%), до $67,67 за барель, що є мінімумом із 12 червня минулого року.

За минулий тиждень міжнародний бенчмарк втратив 7,6%, північноамериканський — 8%.

Причини

Ізраїль завдав ударів у неділю ввечері по п'ятьох військових об'єктах у центральній Сирії, повідомляють сирійські ЗМІ.

Напад вчинили три групи, які мали на меті військові об'єкти в Масьяфі у центрі країни.

Як повідомляє сирійське агентство SANA, внаслідок передбачуваних ізраїльських ударів у центральній Сирії загинуло щонайменше четверо людей, 15 отримали поранення.

Крім того, минулого тижня вісім країн ОПЕК+, які добровільно скорочують нафтовидобуток на 2,2 млн барелів на добу (б/д) і планували поступово згортати обмеження з жовтня, відклали це рішення на два місяці.

Згідно з новим графіком, раніше заплановані обсяги виробництва просто зміщуються на два місяці вперед. Таким чином, зростання видобутку розпочнеться у грудні 2025 року.

При цьому ОПЕК+ знову підтверджує, що залежно від ситуації на ринку план нарощування може бути припинений або «розвернутий назад».

Джерело: Мінфін
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