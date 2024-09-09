Відключення світла у понеділок не заплановані

У понеділок, 9 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

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«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00», — сказано в повідомленні.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.