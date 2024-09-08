Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 625 260 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 вересня 2024, 8:06
Втрати ворога за 7 вересня: 1 270 російських окупантів, 4 танки та 80 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 625260 (+1270) осіб,
- танків — 8636 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 16897 (+19) од,
- артилерійських систем — 17804 (+30) од,
- РСЗВ — 1180 (+2) од,
- засоби ППО — 942 (+0) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14864 (+80),
- крилаті ракети — 2588 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24218 (+47) од,
- спеціальна техніка — 3047 (+10).
Джерело: Мінфін
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