НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку на понад $135 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 2 по 6 вересня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,60 млн і продав $782,25 млн. Чистий продаж валюти становив $781,65 млн проти $646,30 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $135,35 млн.

З початку року НБУ на міжбанку: