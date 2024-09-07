Національний банк протягом тижня, з 2 по 6 вересня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,60 млн і продав $782,25 млн. Чистий продаж валюти становив $781,65 млн проти $646,30 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
7 вересня 2024, 12:05
НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку на понад $135 мільйонів
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $135,35 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $119,22 млн;
- продав $21 065,93 млн;
- чистий продаж валюти становив $20 946,71 млн.
Джерело: Мінфін
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