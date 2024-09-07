Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 623 990 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 вересня 2024, 8:03
Втрати ворога за 6 вересня: 1 270 російських окупантів, 1 танк, 1 ракета та 52 БПЛА
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 623990 (+1270) осіб,
- танків — 8632 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 16878 (+0) од,
- артилерійських систем — 17774 (+29) од,
- РСЗВ — 1178 (+0) од,
- засоби ППО — 942 (+1) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14784 (+52),
- крилаті ракети — 2588 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24171 (+55) од,
- спеціальна техніка — 3037 (+0).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі