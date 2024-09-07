У серпні 2024 року Україна експортувала товарів на понад $3,16 млрд, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
7 вересня 2024, 13:08
Україна у серпні збільшила обсяги експорту на 17,5% у річному вимірі
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За вартістю найбільше експортовано насіння ріпаку або кользи — на $421,3 млн. За фізичним обсягом — руд та залізних концентратів. Їх експорт сягнув 2,5 млн тонн.
У серпні вантажообіг морським транспортом зріс на 224 700 тонн або на 3,6% в порівнянні з липнем.
Україна поставила на зовнішні ринки більш ніж 2,2 млн тонн пшениці на $420,4 млн.
Аграрний експорт
В аграрному секторі Україна експортувала у серпні:
- ріпаку — 878,9 тис. тонн на $421,3 млн;
- пшениці — 2,24 млн тонн, на $420,4 млн;
- олії соняшникової — 226,9 тис. тонн на $203,1 млн;
- кукурудзи — 774,5 тис. тонн на $137,4 млн;
- ячменю — 524,8 тис. тонн на $89,7 млн;
- м’яса птиці — 39,9 тис. тонн на $89,5 млн.
Експорт промислової продукції
Серед промислової продукції в структурі українського експорту переважали:
- руди та концентрати залізні — 2,51 млн тонн, на $201,4 млн;
- напівфабрикати із заліза — 198,5 тис. тонн на $99,9 млн;
- прокат плоский — 139,7 тис. тонн на $82,4 млн;
- труби з чорних металів — 38 тис. тонн на $54,6 млн.
Джерело: Мінфін
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