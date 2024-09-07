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7 вересня 2024, 13:08

Україна у серпні збільшила обсяги експорту на 17,5% у річному вимірі

У серпні 2024 року Україна експортувала товарів на понад $3,16 млрд, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У серпні 2024 року Україна експортувала товарів на понад $3,16 млрд, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року.
Фото: pixabay.com

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За вартістю найбільше експортовано насіння ріпаку або кользи — на $421,3 млн. За фізичним обсягом — руд та залізних концентратів. Їх експорт сягнув 2,5 млн тонн.

У серпні вантажообіг морським транспортом зріс на 224 700 тонн або на 3,6% в порівнянні з липнем.

Україна поставила на зовнішні ринки більш ніж 2,2 млн тонн пшениці на $420,4 млн.

Аграрний експорт

В аграрному секторі Україна експортувала у серпні:

  • ріпаку — 878,9 тис. тонн на $421,3 млн;
  • пшениці — 2,24 млн тонн, на $420,4 млн;
  • олії соняшникової — 226,9 тис. тонн на $203,1 млн;
  • кукурудзи — 774,5 тис. тонн на $137,4 млн;
  • ячменю — 524,8 тис. тонн на $89,7 млн;
  • м’яса птиці — 39,9 тис. тонн на $89,5 млн.

Експорт промислової продукції

Серед промислової продукції в структурі українського експорту переважали:

  • руди та концентрати залізні — 2,51 млн тонн, на $201,4 млн;
  • напівфабрикати із заліза — 198,5 тис. тонн на $99,9 млн;
  • прокат плоский — 139,7 тис. тонн на $82,4 млн;
  • труби з чорних металів — 38 тис. тонн на $54,6 млн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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