Україна у серпні збільшила обсяги експорту на 17,5% у річному вимірі

У серпні 2024 року Україна експортувала товарів на понад $3,16 млрд, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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За вартістю найбільше експортовано насіння ріпаку або кользи — на $421,3 млн. За фізичним обсягом — руд та залізних концентратів. Їх експорт сягнув 2,5 млн тонн.

У серпні вантажообіг морським транспортом зріс на 224 700 тонн або на 3,6% в порівнянні з липнем.

Україна поставила на зовнішні ринки більш ніж 2,2 млн тонн пшениці на $420,4 млн.

Аграрний експорт

В аграрному секторі Україна експортувала у серпні:

ріпаку — 878,9 тис. тонн на $421,3 млн;

пшениці — 2,24 млн тонн, на $420,4 млн;

олії соняшникової — 226,9 тис. тонн на $203,1 млн;

кукурудзи — 774,5 тис. тонн на $137,4 млн;

ячменю — 524,8 тис. тонн на $89,7 млн;

м’яса птиці — 39,9 тис. тонн на $89,5 млн.

Експорт промислової продукції

Серед промислової продукції в структурі українського експорту переважали: