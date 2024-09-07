Станом на 1 вересня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42,3 млрд. У серпні вони збільшились на 13,7%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Міжнародні резерви у серпні зросли на 13,7%
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«Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — йдеться у повідомленні.
Загалом упродовж серпня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.
Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення держборгу
На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $8,5 млрд. З цієї суми:
- $4,5 млрд від Європейського Союзу через програму Ukraine Facility;
- $3,8 млрд від Світового банку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $724,1 млн, з яких:
- $266 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $239,9 млн — виплати, пов’язані зі здійсненням правочинів (ОЗДП);
- $130,1 млн — виплати за державними деривативами;
- $88,1 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $392,4 млн.
Операції НБУ на валютному ринку України
Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 695,8 млн та викупив до резервів $0,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив $2 695,5 млн, зменшившись порівняно з липнем на 18,4%.
Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)
У серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $443 млн.
У НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
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