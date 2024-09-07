Міжнародні резерви у серпні зросли на 13,7%

Станом на 1 вересня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42,3 млрд. У серпні вони збільшились на 13,7%. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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«Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж серпня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення держборгу

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $8,5 млрд. З цієї суми:

$4,5 млрд від Європейського Союзу через програму Ukraine Facility;

$3,8 млрд від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $724,1 млн, з яких:

$266 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$239,9 млн — виплати, пов’язані зі здійсненням правочинів (ОЗДП);

$130,1 млн — виплати за державними деривативами;

$88,1 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $392,4 млн.

Операції НБУ на валютному ринку України

Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 695,8 млн та викупив до резервів $0,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив $2 695,5 млн, зменшившись порівняно з липнем на 18,4%.

Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $443 млн.

У НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.