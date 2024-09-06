До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро впало на 29 копійок у купівлі та на 27 копійок у продажу.
6 вересня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 6 вересня: долар та євро продовжили падіння на міжбанку
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Відкриття 6 вересня
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Закриття 6 вересня
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Зміни
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41,04/41,06
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40,94/40,98
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10/8
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45,65/45,66
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45,36/45,39
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29/27
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,40 грн. Євро купують за 45,45 грн, а продають за 46,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,29−41,37, євро — 45,80−46,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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