НЕК «Укренерго» змінило обсяг застосування заходів обмеження у більшості регіонів. Зокрема, до 16:00 відключення не прогнозуються майже по всій країні. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укренерго скасувало до 16:00 відключення електроенергії у більшості регіонів
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Де не будуть відключати світло
До 16:00 відключення не будуть застосовуватись — у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та Рівненській областях.
Водночас до 16:00 не прогнозується застосування заходів обмеження — у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
В Укренерго додали, що сьогодні станом на 9:30, рівень споживання був на 4,8% меншим, ніж 5 вересня у цей же час. Це пояснюється спаданням спеки у більшості регіонів.
Імпорт електроенергії
Протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови очікується імпорт електроенергії загальним обсягом 14 028 МВт-год.
При цьому експорт не відбувається і не передбачається.
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