Прибутки банків зросли на 22%

Прибуток українських банків становить 119,44 млрд грн за 7 місяців цього року. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період торік. Разом із заробітками росте й податок на прибуток — в 1,8 разів за рік, до 25,83 млрд грн. Про це свідчать дані Опендатабот.

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Держбанки

Навіть попри збільшений податок, чистий прибуток на 13% більше, ніж торік — 93,61 млрд грн.

В Опендатабот також зазначають, що 63% від загального прибутку усіх банків припадає на державні банки.

Стабільно лідує Приват: 37,16 млрд грн прибутку після оподаткування. На цей державний банк припадає 40% від загального прибутку всіх банків країни.

Іноземні банки

«Банки з іноземним капіталом заробили на 9% більше, ніж за аналогічний період минулоріч — 21,4 млрд грн. Райффайзен залишається лідером цієї групи: 4,87 млрд грн.», — йдеться в повідомленні.

Сукупний прибуток банків з приватним капіталом зріс на 29% — до 13,39 млрд грн. Наразі на цю групу припадає 14% сукупного прибутку всіх банків країни.

Лідером групи є ПУМБ — 4,24 млрд грн. Водночас найбільший приріст серед усіх показав МТБ банк: аж у 13 разів, до 539,8 млн грн.

Наразі в Україні працює 62 банки.