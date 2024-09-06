Прибуток українських банків становить 119,44 млрд грн за 7 місяців цього року. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період торік. Разом із заробітками росте й податок на прибуток — в 1,8 разів за рік, до 25,83 млрд грн. Про це свідчать дані Опендатабот.
Прибутки банків зросли на 22%
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Держбанки
Навіть попри збільшений податок, чистий прибуток на 13% більше, ніж торік — 93,61 млрд грн.
В Опендатабот також зазначають, що 63% від загального прибутку усіх банків припадає на державні банки.
Стабільно лідує Приват: 37,16 млрд грн прибутку після оподаткування. На цей державний банк припадає 40% від загального прибутку всіх банків країни.
Іноземні банки
«Банки з іноземним капіталом заробили на 9% більше, ніж за аналогічний період минулоріч — 21,4 млрд грн. Райффайзен залишається лідером цієї групи: 4,87 млрд грн.», — йдеться в повідомленні.
Сукупний прибуток банків з приватним капіталом зріс на 29% — до 13,39 млрд грн. Наразі на цю групу припадає 14% сукупного прибутку всіх банків країни.
Лідером групи є ПУМБ — 4,24 млрд грн. Водночас найбільший приріст серед усіх показав МТБ банк: аж у 13 разів, до 539,8 млн грн.
Наразі в Україні працює 62 банки.
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