Україна отримала 70 мільйонів євро від БРРЄ на компенсації за знищене житло

Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ) в рамках реалізації проєкту «HOME. Компенсація за знищене житло». Залучені кошти є першим траншем із передбачених двох етапів до кінця поточного року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Згідно із проєктом HOME кошти буде спрямовано на фінансування житлових сертифікатів, як механізм прямої допомоги, завдяки якому громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло.

Основними кінцевими бенефіціарами є учасники бойових дій, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

Про проєкт

В рамках спільного із БРРЄ проєкту планується фінансування компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло. Проєкт впроваджується у межах послуги «єВідновлення» по всій території України.

Нагадаємо

11 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) Міністр фінансів Сергій Марченко та Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали відповідну угоду щодо позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту «НОМЕ. Компенсація за знищене житло».