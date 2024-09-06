Курс валют на 6 вересня: у банках долар подешевшав на 10 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

► Читайте «Мінфін» в Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,44 грн. Євро купують за 45,40 грн, а продають за 46,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,32−41,40, євро — 45,82−46,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,04−41,06 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,65−45,66 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.