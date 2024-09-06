Відключення світла: Сьогодні протягом доби енергетики вимикатимуть лише 1 чергу

У п'ятницю, 6 вересня, графіки відключення електроенергії застосовуватимуть усю добу. При цьому вимикатимуть лише 1 чергу. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«У всіх регіонах упродовж доби прогнозується застосування 1 черги відключень», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що живлення критичної інфраструктури не обмежується. У компанії додали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

«Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах», — заявили в Укренерго.