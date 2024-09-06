Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 622 720 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 вересня 2024, 8:18
Втрати ворога за 5 вересня: 1 170 російських окупантів, 7 танків та 74 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 622720 (+1170) осіб,
- танків — 8631 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 16878 (+9) од,
- артилерійських систем — 17745 (+20) од,
- РСЗВ — 1178 (+1) од,
- засоби ППО — 941 (+1) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14732 (+74),
- крилаті ракети — 2587 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24116 (+72) од,
- спеціальна техніка — 3037 (+13).
Джерело: Мінфін
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