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5 вересня 2024, 19:31

З початку року до держбюджету залучено 1,4 трлн грн, з яких кожна третя гривня від ПДВ (інфографіка)

За 8 місяців 2024 року до загального фонду держбюджету залучено 1,4 трлн грн, з яких кожна третя гривня від ПДВ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За 8 місяців 2024 року до загального фонду держбюджету залучено 1,4 трлн грн, з яких кожна третя гривня від ПДВ.
Фото: НБУ

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За даними Державної казначейської служби, за серпень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 387,4 млрд гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • 42,2 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
  • 39,8 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 21,7 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 33,9 млрд, відшкодовано — 12,2 млрд грн);
  • 17,5 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 20,0 млрд грн — акцизного податку;
  • 4,6 млрд грн — рентної плати за користування надрами;
  • 4,0 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 105,2%, Державною митною службою — 92,2%.

Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів), зокрема 160,4 млрд грн — від США в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) та 67,7 млрд грн — допомога від Європейського Союзу, кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

В цілому за підсумками серпня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 448,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-серпень 2024 року

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-серпень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 419,0 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

  • 302,1 млрд грн — податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 195,3 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 175,0 млрд грн — податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 270,8 млрд, відшкодовано — 95,8 млрд грн;
  • 134,5 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 129,6 млрд грн — акцизний податок;
  • 66,5 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;
  • 32,7 млрд грн — рентна плата за користування надрами;
  • 31,6 млрд грн — ввізне та вивізне мито.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 110,0% (+63,3 млрд грн), Державною митною службою — 103,3% (+12,0 млрд грн).

У тому числі завдяки ефективній роботі команди Мінфіну на міжнародній арені, одним із важливих джерел доходів державного бюджету стали кошти у розмірі 268,3 млрд гривень, отримані у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-серпні 2024 року склали 346,3 млрд грн, з яких 44,7 млрд грн надійшло у серпні.

В цілому за підсумками січня-серпня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 935,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За січень-серпень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 2 611 млрд грн, у тому числі загального фонду — 2 093,2 млрд гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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