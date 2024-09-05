До закриття міжбанку курс долара знизився на 14 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
5 вересня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 5 вересня: на міжбанку долар подешевшав на 14 копійок
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Відкриття 5 вересня
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Закриття 5 вересня
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Зміни
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41,18/41,20
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41,04/41,06
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14/14
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45,65/45,65
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45,58/45,59
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7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,45 грн, а продають за 46,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,32−41,40, євро — 45,80−45,98 грн.
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Джерело: Мінфін
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