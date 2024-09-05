Verizon робить ставку на оптоволокно і купує Frontier за $20 мільярдів

Американський оператор зв'язку Verizon Communications оголосив про придбання постачальника послуг оптоволоконного інтернету Frontier Communications Parent за $20 млрд — це більше, ніж удвічі перевищує ринкову капіталізацію Frontier на момент закриття торгівлі напередодні ввечері, повідомляє The Verge.

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Компанія Frontier пропонує послуги інтернету, телефонії, цифрового телебачення та оптоволоконного зв'язку. Протягом багатьох років вона також співпрацювала з такими компаніями, як Google і Amazon.

Великий інтерес Verizon до Frontier полягає в оптоволоконному бізнесі компанії та тому факті, що він поширюється на місця, які Verizon зараз не охоплює.

Frontier спеціалізується на наданні широкосмугового інтернету, зокрема через оптоволоконні технології (FiberOptic). Компанія активно розширює свою інфраструктуру, щоб поліпшити доступ до високошвидкісного інтернету в регіонах, де такі послуги часто є обмеженими.

Компанія Frontier наразі має 2,2 млн клієнтів у 25 штатах, включаючи прибутковий ринок Вашингтона, округ Колумбія. Вона розбудовує свою мережу та планує охопити 10 млн будинків до 2026 року, порівняно з 7 млн сьогодні.

Це певною мірою кармічний поворот подій. У 2009 році Frontier придбала частину локального бізнесу Verizon за $8,5 млрд. З поправкою на інфляцію це близько $12,5 млрд у 2024 році.