Фонд гарантування завершив ліквідацію Златобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 2 вересня припинив виплати гарантованого відшкодування вкладникам Златобанку та завершив ліквідаційну процедуру у банку. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що в межах виплат гарантованого відшкодування вкладники Златобанку отримали понад 866,4 млн грн.

«У зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу банку та звіту про виконання ліквідаційної процедури Фонд закрив накопичувальний рахунок АТ „Златобанк“. З огляду на це реквізити накопичувального рахунку банку не дійсні і платежі на них не приймаються», — додали у Фонді.

Нагадаємо

НБУ ухвалив рішення про віднесення Златобанку до категорії неплатоспроможних у лютому 2015 року.