Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 2 вересня припинив виплати гарантованого відшкодування вкладникам Златобанку та завершив ліквідаційну процедуру у банку. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
5 вересня 2024, 18:02
Фонд гарантування завершив ліквідацію Златобанку
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Зазначається, що в межах виплат гарантованого відшкодування вкладники Златобанку отримали понад 866,4 млн грн.
«У зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу банку та звіту про виконання ліквідаційної процедури Фонд закрив накопичувальний рахунок АТ „Златобанк“. З огляду на це реквізити накопичувального рахунку банку не дійсні і платежі на них не приймаються», — додали у Фонді.
Нагадаємо
НБУ ухвалив рішення про віднесення Златобанку до категорії неплатоспроможних у лютому 2015 року.
Джерело: Мінфін
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