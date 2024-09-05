Показники Zscaler за IV квартал виявилися вищими за очікувані, але її котирування в ході торгів 4 вересня просіли на більш ніж 15%, оскільки прогноз фірми з прибутку на майбутній фінрік виявився невтішним. Прибуток компанії на цінний папір склав $0,88, що вище за очікувані експертами $0,7. Її квартальний виторг становив $592,9 мільйона. Показник виріс на 30% річних і перевищив $567,46 мільйона, про які говорили експерти LBLV .

Zscaler очікує, що її скоригований прибуток за 2025-й фінрік складе $2,81−2,87 на цінний папір (сторонні експерти говорять про $3,01). Свій виторг компанія прогнозує в межах $2,6−2,62 мільярда, що відповідає очікуванням. За I квартал 2025-го фінроку вона розраховує отримати $604−606 мільйонів виторгу (трохи вище за усереднений прогноз). Її скоригований прогноз щодо EPS за цей період говорить про $0,62−0,63. Сторонні експерти ж впевнені у $0,73.

Керівництво Zscaler вважає підсумки 2024 року успішними

За словами CEO компанії Джея Чодрі, ситуація в макроекономіці, як і раніше, складна, а клієнти бажають від її продуктів економії коштів. Ці заяви підтверджують останні свідчення про те, що клієнти, які працюють у сфері кібербезпеки, бояться проблем на ринку та жорсткої монетарної політики, а тому стримані у витратах на частину технологічних рішень, зазначають у lblv.com.

Чодрі вважає підсумки роботи Zscaler у 2024-му успішними, оскільки клієнти стали краще приймати майданчик Zero Trust Exchange. Його основне завдання — захищене підключення техніки до мережі. За словами галузевих експертів, прогноз компанії на 2025-й розчарував їх. Водночас вони визнають зростання ефективності продажів. Також аналітики вважають, що з часом попит нових клієнтів не обмежуватиметься макроекономічною слабкістю.

Дмитро Доронін, фінансовий аналітик LBLV