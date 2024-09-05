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5 вересня 2024, 16:33

АРМА витратить 2,6 мільярда з рахунків онлайн-казино на купівлю ОВДП

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора рф. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора рф.
Фото: НБУ

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За її словами, наразі АРМА у спільній взаємодії з ДБР вже провело ряд заходів, результатом яких стало списання 2 млрд 120 млн, які знаходились на рахунках компаній, що займалися наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.

Працівники АРМА спільно з ДБР працюють над подальшим списанням решти коштів в сумі близько 500 млн грн з рахунків в інших банках.

«Відтак, загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми, яка становить майже 10 млрд грн», — заявила Дума.

Вона повідомила, що АРМА зробить внесок у поразку держави-агресора та найближчим часом направить ці кошти на купівлю військових облігацій.

Станом на сьогодні, АРМА вже закупило військових облігацій (ОВДП) на 5,5 млрд грн, в тому числі $31 млн та здійснюються заходи з придбання ОВДП на 6,5 млн євро на аукціоні Міністертва фінансів України, який запланований на 10 вересня 2024 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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