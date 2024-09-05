«Власна справа»: Отримувачі грантів на розвиток бізнесу сплатили податків на 3 мільярди

За понад два роки дії програми «Власна справа» її переможцями стали 19,5 тисяч українців, в їхній бізнес держава інвестує 4,7 млрд грн. Отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки та збори 3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Зазначається, що вже визначені 392 переможці шістнадцятої хвилі програми. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 98 млн грн.

Серед переможців 59% жінок, 32% чоловіків та 9% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (46), Харківської (35), Івано-Франківської (32), Київської (29), Рівненської (24) областей, а також міста Києва (36).

Переважна більшість планує витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярніші сфери бізнесу

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці шістнадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 122 особи;

переробна промисловість — 66 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування — 57 осіб.

Програма «Власна справа»

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна справа» можна знайти на сайті програми.