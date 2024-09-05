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5 вересня 2024, 11:35

Збереження облікової ставки стане важливим для розвитку кредитування та депозитних програм — банкір

Восени на фоні посилення інфляції вкрай важливим стане збереження облікової ставки на рівні 13% та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами у розмірі 16%. Про це заявив Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку.

Восени на фоні посилення інфляції вкрай важливим стане збереження облікової ставки на рівні 13% та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами у розмірі 16%.

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Експерт вважає, що непорушність цих двох важливих показників, з одного боку, позитивно позначиться на розвитку кредитування та депозитних програм, а з іншого — матиме «терапевтичний» ефект для клієнтів.

«Кожен громадянин має бути певним, що гривні не загрожують глобальні зміни, що, приміром, інфляція „не проковтне“ вкладені кошти на депозит, а кредитні ставки не зростуть до „захмар'я“. Саме тому збереження облікової ставки, як і ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі яких формуються кредитна політика та дохідність переважної більшості депозитів, сприятимуть посиленню довіри громадян не лише до національної валюти, а й економічної стратегії держави», — аргументує банкір.

«Енергетичні» випробування

Водночас Мамедов припускає, що через нові «енергетичні» випробування, осінь може бути досить напруженою зокрема і для банківського сектору. На переконання банкіра, віялові відключення світла чи навіть кількаденні блекаути не спричинять глобальних збоїв в роботі банків.

Він нагадав, що переважна більшість банківських відділень приєднана до системи Power Banking, що гарантує клієнтам отримання максимального спектра банківських послуг в умовах відсутності світла.

«Впродовж останніх кількох місяців за частої відсутності електроживлення багатьом учасникам ринку вдалося оптимізувати власні робочі процеси. Це дає привід сподіватися, що робота банків восени буде щонайменше задовільною», — наголосив експерт.

На його погляд, навіть в умовах перебоїв зі світлом масового відтоку клієнтів не спостерігатиметься, адже наразі створені максимально сприятливі умови для здійснення всіх можливих банківських операцій.

«Протягом літа банківський сектор довів, що енергетичні проблеми не є нездоланними. Адже клієнти не забирають готівку, не закривають рахунки — тобто не тікають з банків, хоча в суспільстві весь час вирують страхи та побоювання. Я вважаю, що безперебійна робота банківських установ нівелюватиме негативні суспільні настрої, натомість посилюючи довіру до гривні, до економічної політики держави», — підкреслив банкір.

Валютний ринок восени

Щодо ситуації на валютному ринку восени, експерт вважає, що Нацбанк і надалі спрямовуватиме зусилля на втримання балансу між попитом і пропозицією, що стане запобіжником від стрімких курсових змін.

«Протягом року монетарна політика НБУ була досить ефективною та зваженою, що дало змогу активізувати кредитування та поступово переорієнтувати гривневі депозити на більш тривалі в часі — від 1 року до 2,5 років, за якими зараз фіксуються найбільші ставки — до 15% річних. А впроваджений Нацбанком режим «керованої гнучкості» на валютному ринку суттєво зменшив «потяг» на валюту та дав змогу повернути ринкове регулювання курсів.

Але при цьому, щоб запобігти неконтрольованим процесам, НБУ зберіг дієві важелі впливу на ринок, зокрема через механізм валютних інтервенцій, що вкрай важливо для нормального функціонування ринку під час війни", — підкреслив фахівець.

Мамедов вважає, що до кінця року ситуація на валютному ринку навряд чи суттєво зміниться. За його припущенням, що курсові коливання американського долара до кінця року відбуватимуться в поточному «коридорі» у 41,3 грн — 42 грн, що загалом збігатиметься з курсовими розрахунками, закладеними в державний бюджет на 2024 рік.

Кредити онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
5 вересня 2024, 12:30
#
Збереження облікової ставки стане важливим для розвитку кредитування та депозитних програм

Ні, бо для розвитку кредитування ставку треба знижувати, і краще разів так в два.

Про це заявив Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку.

Єдиний банк в якому в мене немає кредитного ліміту на кредитній картці. А чого ж так, пане Сергій? Ставка на вашу думку гарна.
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