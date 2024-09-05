Курс валют на 5 вересня: у банках долар подешевшав на 5 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу подорожчало на 1 копійку.

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Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,40 грн, а продають за 46,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,35−41,45, євро — 45,80−45,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,18−41,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,65−45,65 грн/євро.

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