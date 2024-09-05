Графіки відключення світла: Сьогодні відключатимуть тільки одну чергу

У четвер 5 вересня графіки відключення електроенергії застосовуватимуть усю добу, але вимикатимуть лише 1 чергу. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«5 вересня у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень», — йдеться у повідомленні.

Обсяг обмежень прогнозується меншим, ніж у середу 4 вересня, коли одночасно вимикали до 2 черг споживачів.

Водночас компанія повідомила, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.