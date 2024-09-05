Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 200 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 621 550 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 вересня 2024, 8:19
Втрати ворога за 4 вересня: 1 200 російських окупантів, 6 танків, 7 ракет та 42 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 621550 (+1200) осіб,
- танків — 8624 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 16869 (+21) од,
- артилерійських систем — 17725 (+31) од,
- РСЗВ — 1177 (+0) од,
- засоби ППО — 940 (+0) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14658 (+42),
- крилаті ракети — 2587 (+7),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24044 (+37) од,
- спеціальна техніка — 3024 (+10).
Джерело: Мінфін
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