До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 16 копійок у купівлі та у продажу.
4 вересня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 4 вересня: на міжбанку долар впав на 15 копійок, а євро на 16 копійок
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Відкриття 4 вересня
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Закриття 4 вересня
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Зміни
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41,33/41,35
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41,18/41,20
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15/15
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45,69/45,70
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45,53/45,54
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16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,55 грн. Євро купують за 45,45 грн, а продають за 45,99 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,37−41,45, євро — 45,75−45,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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