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4 вересня 2024, 17:02

Microsoft почала відключати російські компанії від хмарних сервісів

Російські компанії стикнулися з відключенням передплат на хмарні сервіси Microsoft. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на Telegram-канал «Софтлайн».

Російські компанії стикнулися з відключенням передплат на хмарні сервіси Microsoft.
Фото: pixabay.com

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«До нас почала надходити інформація про початок відключення хмарних сервісів. За інформацією, зараз у низки наших клієнтів у консолі адміністрування статус підписок змінився на disabled. Обмеження стосуються Microsoft 365, Office 365, Express Mail Service. Teams недоступний користувачам», — йдеться у повідомленні.

У середині травня Microsoft почала обмежувати російським корпоративним клієнтам доступ до рішень Visio Online, Project Online та Power BI.

У серпні в «Софтлайні» попереджали, що з 2 вересня Microsoft запровадить нові санкції проти російського бізнесу, відрізавши корпоративним клієнтам із рф доступ до деяких хмарних передплат.

Як пояснила тоді віцепрезидентка з інвестицій «Софтлайн» та керівниця Softline Venture Partners Олена Волотовська, нові обмеження мають зачепити всіх юридичних осіб, зареєстрованих у росії, проте вони не стосуватимуться мультинаціональних компаній (MNC), які належать іноземним юрособам або перебувають під їхнім контролем.

Розширення санкцій

У червні США розширили санкції проти росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

Заборони стосуються як експорту та реекспорту послуг зі США, так і постачання цих послуг будь-якою пов'язаною зі США особою, незалежно від її розташування. Винятки передбачені лише для компаній, які перебувають під контролем громадян США.

Під нові санкції США потрапили близько 300 фізичних та юридичних осіб із росії, Китаю, Білорусі, ПАР та інших країн, які допомагають оминати раніше введені проти Москви санкції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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