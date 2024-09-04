Рейтингові агенції США заплатять штрафи на $50 млн

Комісія з цінних паперів та бірж США оштрафувала шість найбільших рейтингових організацій на загальну суму 49 мільйонів доларів за суттєві порушення у підтримці та збереженні електронних комунікацій, повідомляє Business Insider.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Визнавши факти, викладені у відповідних постановах Комісії з цінних паперів та бірж США, Moody's Investor Service та S&P Global Ratings погодилися виплатити цивільний штраф у розмірі 20 мільйонів доларів кожна. Крім того, Fitch Ratings погодилося виплатити 8 мільйонів доларів, AM Best Rating Services — 1 мільйон доларів, HR Ratings de México, SA de CV — 250 тисяч доларів, а Demotech — 100 тисяч доларів.

Після висунення звинувачень шести національно визнаним статистичним рейтинговим організаціям, або NRSRO, відповідні компанії визнали, що їхні дії порушили положення про ведення обліку, передбачені федеральними законами про цінні папери.

Згідно з ухвалою SEC, співробітники Moody's Ratings, у тому числі керівної ланки, спілкувалися за допомогою особистих мобільних пристроїв за допомогою текстових повідомлень та інших платформ обміну повідомленнями, таких як WhatsApp, принаймні з січня 2020 року.

Компанії погодилися виплатити цивільні штрафи, а також розпочали впровадження покращень у свої політики та процедури дотримання нормативних вимог для усунення цих порушень.