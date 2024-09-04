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4 вересня 2024, 15:35

У Києві діятимуть нові перепустки на авто для пересування у комендантську годину

Із 00:00 23 вересня в Києві діятимуть перепустки нового зразка для проїзду транспорту під час комендантської години. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Із 00:00 23 вересня в Києві діятимуть перепустки нового зразка для проїзду транспорту під час комендантської години.
Фото: freepik.com

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Де отримати перепустку

Заявки на отримання перепусток необхідно подавати до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази.

У заявці потрібно обґрунтувати необхідність переміщення під час комендантської години.

Після оновлення перепустки стару необхідно повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, що її видав.

«Керівники підприємств, організацій чи установ, що видали перепустку, несуть персональну відповідальність за стан її збереження та використання, облік і видачу», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що перепустки не можна розміщувати під лобовим склом або на іншому видному місці. Їх необхідно пред’являти винятково за вимогою правоохоронних органів або уповноважених осіб.

«Періодичне оновлення — вимушений крок, щоб перепустками могли користувалися лише ті, хто дійсно має на це підстави (працівники сектора безпеки та оборони, критичної інфраструктури та органів державної влади)», — додали у КМДА.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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