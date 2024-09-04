В Україні зріс попит на електромобілі та гібридні авто

У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив понад 68%. Про це повідомляє Укравтопром.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 40,8% серпневих продажів нових авто, що майже на 2 відсоткових пунктів менше показника серпня 2023 року.

Другим за розміром став сегмент гібридних авто — 22,3%, торік їм належало 19,3% ринку нових авто.

Частка дизельних авто зменшилась з 25,8% до 22,1%.

Електромобілі охопили 14,3%, проти 11,8% у серпні минулого року.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

Лідери продажів

Лідерські позиції за сегментами посіли: