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4 вересня 2024, 13:47

В Україні зріс попит на електромобілі та гібридні авто

У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив понад 68%. Про це повідомляє Укравтопром.

У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків.
Фото: freepik.com

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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 40,8% серпневих продажів нових авто, що майже на 2 відсоткових пунктів менше показника серпня 2023 року.

Другим за розміром став сегмент гібридних авто — 22,3%, торік їм належало 19,3% ринку нових авто.

Частка дизельних авто зменшилась з 25,8% до 22,1%.

Електромобілі охопили 14,3%, проти 11,8% у серпні минулого року.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

Лідери продажів

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто — Mazda CX5;
  • Гібридні — Toyota RAV-4;
  • Дизельні — Renault Duster;
  • Електро — BYD Song Plus;
  • Авто з ГБО — Hyundai Tucson.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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JWT
JWT
4 вересня 2024, 14:10
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Енергосистема в повній ср*ці.
Українці: переходим на електромобілі.

Далі мої думки точно комусь не сподобаються. Вважаю, що першу реєстрацію електромобілей потрібно обкласти додатковим митом на ремонт енергосистеми. А для вже зареєстрованих — аналогом податку на розкіш, податком на розвиток енергосистеми.
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