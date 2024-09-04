У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив понад 68%. Про це повідомляє Укравтопром.
4 вересня 2024, 13:47
В Україні зріс попит на електромобілі та гібридні авто
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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 40,8% серпневих продажів нових авто, що майже на 2 відсоткових пунктів менше показника серпня 2023 року.
Другим за розміром став сегмент гібридних авто — 22,3%, торік їм належало 19,3% ринку нових авто.
Частка дизельних авто зменшилась з 25,8% до 22,1%.
Електромобілі охопили 14,3%, проти 11,8% у серпні минулого року.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.
Лідери продажів
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто — Mazda CX5;
- Гібридні — Toyota RAV-4;
- Дизельні — Renault Duster;
- Електро — BYD Song Plus;
- Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Українці: переходим на електромобілі.
Далі мої думки точно комусь не сподобаються. Вважаю, що першу реєстрацію електромобілей потрібно обкласти додатковим митом на ремонт енергосистеми. А для вже зареєстрованих — аналогом податку на розкіш, податком на розвиток енергосистеми.