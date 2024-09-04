Українським педагогам зарахують до стажу роботу за кордоном

Кабінет Міністрів на засіданні 3 вересня вніс зміни до порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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Відтепер педагогічні й науково-педагогічні працівники, які працюють за кордоном, матимуть право на зарахування періоду їхньої роботи на педагогічних посадах до стажу, який дає право на отримання надбавки за вислугу років в Україні.

До сьогодні час роботи на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників за межами України зараховували до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років, якщо це передбачали міжнародні угоди (договори).

Проте є країни, з якими Україна не має міжнародних угод (договорів) про зарахування роботи за кордоном до стажу працівника в Україні. Водночас після початку повномасштабної війни коло країн, у яких працевлаштовані українські педагогічні та науково-педагогічні працівники, значно розширилося.

Дотепер працівникам, які повернулися в Україну і працевлаштувалися в заклади освіти на посади педагогічних чи науково-педагогічних працівників, не мали права зарахувати час роботи за кордоном до стажу для виплати надбавки за вислугу років.

Наприклад

До початку повномасштабного вторгнення рф учитель працював у школі в Бердянську, мав педагогічний стаж 17 років і отримував надбавку 20%.

Потім він звільнився та вимушений був переїхати до Люксембургу, де влаштувався вихователем у муніципальній школі. Пропрацював 3 роки, а потім після завершення війни повернувся в Україну.

Так, ці 3 роки, які він працював вихователем, після повернення в Україну та працевлаштування на педагогічну посаду зарахують у стаж для виплати надбавки. І тепер ця людина буде отримувати не 20% посадового окладу вчителя, а 30%.

Надбавка за вислугу років

Для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти передбачено щомісячну надбавку за вислугу років залежно від стажу педагогічної роботи:

понад 3 роки — 10% посадового окладу (ставки заробітної плати);

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Час роботи за кордоном зарахують до стажу педагогічної роботи в разі надання підтверджувальних документів (трудового договору, угоди тощо). Це правило діятиме під час воєнного стану та впродовж одного року після його припинення.

Також до стажу педагогічної роботи зарахують і час, коли педагогічні та науково-педагогічні працівники фактично не працювали, але за ними зберігалося місце роботи (посада) та/або заробітна плата (повністю або частково).