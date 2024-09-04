Українським педагогам зарахують до стажу роботу за кордоном

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 вересня 2024, 11:33

Українським педагогам зарахують до стажу роботу за кордоном

Кабінет Міністрів на засіданні 3 вересня вніс зміни до порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Кабінет Міністрів на засіданні 3 вересня вніс зміни до порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відтепер педагогічні й науково-педагогічні працівники, які працюють за кордоном, матимуть право на зарахування періоду їхньої роботи на педагогічних посадах до стажу, який дає право на отримання надбавки за вислугу років в Україні.

До сьогодні час роботи на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників за межами України зараховували до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років, якщо це передбачали міжнародні угоди (договори).

Проте є країни, з якими Україна не має міжнародних угод (договорів) про зарахування роботи за кордоном до стажу працівника в Україні. Водночас після початку повномасштабної війни коло країн, у яких працевлаштовані українські педагогічні та науково-педагогічні працівники, значно розширилося.

Дотепер працівникам, які повернулися в Україну і працевлаштувалися в заклади освіти на посади педагогічних чи науково-педагогічних працівників, не мали права зарахувати час роботи за кордоном до стажу для виплати надбавки за вислугу років.

Наприклад

До початку повномасштабного вторгнення рф учитель працював у школі в Бердянську, мав педагогічний стаж 17 років і отримував надбавку 20%.

Потім він звільнився та вимушений був переїхати до Люксембургу, де влаштувався вихователем у муніципальній школі. Пропрацював 3 роки, а потім після завершення війни повернувся в Україну.

Так, ці 3 роки, які він працював вихователем, після повернення в Україну та працевлаштування на педагогічну посаду зарахують у стаж для виплати надбавки. І тепер ця людина буде отримувати не 20% посадового окладу вчителя, а 30%.

Надбавка за вислугу років

Для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти передбачено щомісячну надбавку за вислугу років залежно від стажу педагогічної роботи:

  • понад 3 роки — 10% посадового окладу (ставки заробітної плати);
  • понад 10 років — 20%;
  • понад 20 років — 30%.

Час роботи за кордоном зарахують до стажу педагогічної роботи в разі надання підтверджувальних документів (трудового договору, угоди тощо). Це правило діятиме під час воєнного стану та впродовж одного року після його припинення.

Також до стажу педагогічної роботи зарахують і час, коли педагогічні та науково-педагогічні працівники фактично не працювали, але за ними зберігалося місце роботи (посада) та/або заробітна плата (повністю або частково).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
JWT
JWT
4 вересня 2024, 12:04
#
Міністерство освіти та кабмін живуть в своєму ізольованому світі, де в школах викладають єдинороги, а на уроки ходять поні. Ці вчителі вже ніколи не повернуться на посаду вчителя в Україні.

Сьогодні знайомій в школі повідомили, що вона примусово отримає додаткові години і робочий графік в 2 зміни з 8 до 20, так як не вистачає працівників, а школа перевантажена учнями в 2 рази. І це з зарплатнею в трохи більше 10 тис гривень. Вона вже шукає інше місце роботи. І це тільки перший тиждень навчання в школах.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами