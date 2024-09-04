Курс валют на 4 вересня: у банках долар та євро подорожчали

У середу на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 9 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу зріс на 2 копійки. Євро залишилося на колишньому рівні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,53 грн. Євро купують за 45,40 грн, а продають за 45,99 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 45,75−45,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,33−41,35 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,69−45,70 грн/євро.

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