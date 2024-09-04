Біржа CoinEx Global роздасть 1 млн $CET за пости про неї

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 вересня 2024, 12:00

Біржа CoinEx Global роздасть 1 млн $CET за пости про неї

Криптобіржа CoinEx Global розпочала безпрецедентну акцію та виділила 1 мільйон $CET для блогерів та інших користувачів соціальних мереж, які мають понад 1000 підписників.

Опублікувати вашу думку або огляд про біржу CoinEx можна на YouTube, мережу X (колишній Twitter) або Telegram. Основна вимога це мати від 1000 підписників і розповісти про #CoinEx, перспективи або особливості $CET. Про це повідомила компанія на своїй офіційній сторінці у X.

До речі, днями команда проекту представила спеціальну інформаційну сторінку про токен CET. На цій сторінці можна знайти детальну інформацію про CET, структуру та функціональність токена, а також всю вичерпну інформацію про емісію, розподіл та багато іншого.

Термін проведення промо з 29 серпня до 30 вересня 2024 року. У цей період вам потрібно опублікувати пост або відео та подати заявку на участь через Google form за посиланням у пості в мережі X.

Біржа створена в грудні 2017 року і має високу ліквідність завдяки приналежності до майнінгу пулу ViaBTC, що входить до трійки світових лідерів. Платформа представлена у 200 країнах та регіонах і має понад 4 мільйони користувачів.

Нещодавно засновник CoinEx та ViaBTC Хайпо Янг ​​розповів про перспективи BTC:

«Біткойн пережив чотири халвінги і щоразу зменшувалася винагорода за блок, проте хешрейт мережі біткойн при цьому тільки зростає, що пов'язано зі зростанням ринку, стійкості до глобальних криз і визнанням біткойну як надійна інвестиція»

На CoinEx розміщено понад 1100 криптовалют. Біржа має високий рівень безвідмовності вже понад 7 років та зарекомендувала себе як безпечна та зручна платформа для новачків.

У 2022 році CoinEx запустила метод аудиту «Merkle Tree» як PoR (підтвердження резервів), ставши однією з перших криптовалютних торгових платформ, яка розкрила такий доказ резерву. Прихильна до своєї кінцевої лінії безпеки та прозорості, біржа виконала своє зобов'язання по 100% коефіцієнту резервування.

Джерело: Мінфін
сторінку переглядає AlexNotm и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами