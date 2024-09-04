Біржа CoinEx Global роздасть 1 млн $CET за пости про неї

Криптобіржа CoinEx Global розпочала безпрецедентну акцію та виділила 1 мільйон $CET для блогерів та інших користувачів соціальних мереж, які мають понад 1000 підписників.

Опублікувати вашу думку або огляд про біржу CoinEx можна на YouTube, мережу X (колишній Twitter) або Telegram. Основна вимога це мати від 1000 підписників і розповісти про #CoinEx, перспективи або особливості $CET. Про це повідомила компанія на своїй офіційній сторінці у X.

До речі, днями команда проекту представила спеціальну інформаційну сторінку про токен CET. На цій сторінці можна знайти детальну інформацію про CET, структуру та функціональність токена, а також всю вичерпну інформацію про емісію, розподіл та багато іншого.

Термін проведення промо з 29 серпня до 30 вересня 2024 року. У цей період вам потрібно опублікувати пост або відео та подати заявку на участь через Google form за посиланням у пості в мережі X.

Біржа створена в грудні 2017 року і має високу ліквідність завдяки приналежності до майнінгу пулу ViaBTC, що входить до трійки світових лідерів. Платформа представлена у 200 країнах та регіонах і має понад 4 мільйони користувачів.

Нещодавно засновник CoinEx та ViaBTC Хайпо Янг ​​розповів про перспективи BTC:

«Біткойн пережив чотири халвінги і щоразу зменшувалася винагорода за блок, проте хешрейт мережі біткойн при цьому тільки зростає, що пов'язано зі зростанням ринку, стійкості до глобальних криз і визнанням біткойну як надійна інвестиція»

На CoinEx розміщено понад 1100 криптовалют. Біржа має високий рівень безвідмовності вже понад 7 років та зарекомендувала себе як безпечна та зручна платформа для новачків.

У 2022 році CoinEx запустила метод аудиту «Merkle Tree» як PoR (підтвердження резервів), ставши однією з перших криптовалютних торгових платформ, яка розкрила такий доказ резерву. Прихильна до своєї кінцевої лінії безпеки та прозорості, біржа виконала своє зобов'язання по 100% коефіцієнту резервування.