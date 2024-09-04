Внаслідок атаки рф сталися знеструмлення на залізниці, зокрема на Львівщині, через що Укрзалізниця вивела резервні тепловози на маршрути. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
4 вересня 2024, 9:35
Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів через знеструмлення після ворожого обстрілу
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«Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди», — йдеться у повідомленні.
Тепловози виїхали на наступні маршрути:
- № 59 Київ-Чоп;
- № 91 Київ-Львів;
- № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці;
- № 11 Одеса-Львів;
- № 149 Полтава-Чернівці;
- № 746 Львів-Київ;
- № 368 Ужгород-Ковель.
«Продовжуємо рух в усіх регіонах», — додали в Укрзалізниці.
Обстріл 4 вересня
Російські війська знову здійснили масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожої атаки у Львові пошкоджені житлові будинки. У місті також тимчасово перекриті для проїзду декілька вулиць.
Джерело: Мінфін
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