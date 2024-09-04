Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 620 350 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 вересня 2024, 8:21
Втрати ворога за 3 вересня: 1 390 російських окупантів, 7 танків та 43 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 620350 (+1390) осіб,
- танків — 8618 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 16848 (+27) од,
- артилерійських систем — 17694 (+30) од,
- РСЗВ — 1177 (+0) од,
- засоби ППО — 940 (+0) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14616 (+43),
- крилаті ракети — 2580 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24007 (+35) од,
- спеціальна техніка — 3014 (+12).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі