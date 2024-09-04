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4 вересня 2024, 10:00

Клієнти Ощаду можуть приєднатись до програми «Національний кешбек» і отримувати 10% за покупки

Аби отримати статус учасника програми та почати отримувати кешбек, клієнту Ощадбанку необхідно виконати наступні кроки:

  1. Відкрити спеціальний рахунок та замовити віртуальну картку в застосунку «Мобільний Ощад» (у каталогу продуктів банку) для отримання кешбеку. Відкриття, обслуговування та закриття карткового рахунку — безкоштовно.
  2. Оновити Дію до найновішої версії, обрати там послугу «Національний кешбек» та обрати картку Ощадбанку, на яку буде нараховуватись кешбек.
  3. Надати дозвіл на передавання даних про трансакції з обраної картки (карток) при купівлі товарів у магазинах — учасниках програми. Це можна зробити в банківському застосунку «Мобільний Ощад» (у налаштуваннях картки (карток), якою будуть здійснюватись розрахунки за товари). Картка може бути зарплатною, кредитною, пенсійною тощо. Попередньо «Мобільний Ощад» потрібно оновити до останньої версії.

Наразі до програми долучилося понад 300 виробників, більш як 20 тисяч торгових точок, які разом пропонують понад 37 тисяч товарів.

Держатель картки може купувати будь-які українські товари, додані українськими виробниками до переліку програми, отримуючи за це кешбек, але за винятком підакцизних товарів. Максимальний обсяг кешбеку — 3 000 грн на місяць. Його можна буде отримати до 20-го числа місяця наступного за тим, коли куплялися відповідні товари.

Витратити кешбек можна виключно на послуги, зокрема на оплату комунальних або медичних послуг, спортивних занять, квитків у кіно чи театр, рахунків у ресторанах, транспортних послуг, мобільного зв'язку. Можна придбати військові облігації або спрямувати кошти на підтримку ЗСУ. При цьому неможливе поповнення, зняття або перерахунок коштів.

У застосунку Дія ви зможете на наступний день відстежувати нарахування кешбеку за операції покупки та повернення товару за обраною карткою, що здійснені у зареєстрованих у програмі торговців.

Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Джерело: Мінфін
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