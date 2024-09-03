Intel може вилетіти з індексу Dow Jones

Intel була однією з перших двох технологічних компаній, що увійшли до складу індексу Dow Jones Industrial Average у 1999 році, в епоху доткомів, поряд із Microsoft. Тепер падіння цін на акції може коштувати американському чіпмейкеру місця в індексі «блакитних фішок», пише Yahoo Finance.

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Intel може бути виключена з Dow, вважають аналітики та інвестори, посилаючись на майже 60% падіння акцій компанії цього року. В результаті Intel демонструє найгірші показники в індексі.

Вихід зі списку боляче вдарить по репутації Intel, що раніше похитнулася. Компанія втратила можливість скористатися бумом штучного інтелекту, відмовившись від інвестицій в OpenAI, а в підрозділі контрактного виробництва, яке чіпмейкер створював у надії кинути виклик TSMC, зростають збитки.

Щоб знайти вихід із ситуації, що склалася, Intel призупинила виплату дивідендів і оголосила про скорочення штату співробітників на 15%. Але деякі аналітики та колишній член ради директорів вважають, що ці заходи можуть виявитися надто незначними та запізнілими.