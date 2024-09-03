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3 вересня 2024, 19:13

Ціни на нафту марки Brent впали до мінімуму з грудня 2023 року

Ціни на нафту оновили свої мінімуми після новини про можливу угоду з врегулювання суперечки, яка зупинила лівійський видобуток і експорт. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту оновили свої мінімуми після новини про можливу угоду з врегулювання суперечки, яка зупинила лівійський видобуток і експорт.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,08 долара, або на 4%, до 74,44 долара за барель, що є найнижчим рівнем з грудня. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на $2,55, або на 3,5%, до $71,00 — найнижчого рівня з січня.

Аналітик UBS Джованні Стауново сказав, що розпродаж пов'язаний з повідомленням Bloomberg, в якому цитуються слова лівійського центрального банку, що знаходиться в центрі суперечки, про те, що існують «сильні» ознаки того, що політичні фракції, які беруть участь в конфлікті, наближаються до угоди.

У понеділок експорт лівійської нафти в основних портах був зупинений, а видобуток скоротився по всій країні, повідомили Reuters шість інженерів, що продовжує протистояння між конкуруючими політичними угрупованнями за контроль над центральним банком і нафтовими доходами.

Раніше, лівійська Національна нафтова корпорація оголосила форс-мажорні обставини на своєму нафтовому родовищі Ель-Філт з 2 вересня.

Загальний видобуток впав до трохи більше 591 000 барелів на добу (б/д) станом на 28 серпня з майже 959 000 б/д 26 серпня, повідомила NOC. За даними компанії, 20 липня видобуток становив близько 1,28 млн барелів на добу.

Джерело: Мінфін
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