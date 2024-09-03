До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
3 вересня 2024, 17:35
Курс валют на вечір 3 вересня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 3 вересня
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Закриття 3 вересня
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Зміни
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41,20/41,22
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41,33/41,35
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13/13
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45,57/45,59
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45,72/45,73
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15/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,49 грн. Євро купують за 45,40 грн, а продають за 45,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,46, євро — 45,75−45,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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