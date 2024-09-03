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3 вересня 2024, 16:52

Торгівля рф з Індією процвітає, двосторонні платежі проходять безперебійно — Retuers

Торгівля росії з Індією процвітає, а двосторонні платежі проходять гладко без збоїв, які перешкоджали торгівлі з іншими країнами. Про це заявив Reuters Анатолій Попов, заступник генерального директора російського Сбербанку.

Торгівля росії з Індією процвітає, а двосторонні платежі проходять гладко без збоїв, які перешкоджали торгівлі з іншими країнами.
Фото: pixabay.com

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За його словами, Сбербанк обробляє платежі до 70% всього російського експорту до Індії.

Торгівля росії з Індією майже подвоїлася до $65 млрд у 2023 році, коли південноазійська країна стала великим імпортером російської нафти після введення західних санкцій проти рф у 2022 році через війну в Україні.

«У 2022 році спостерігалося значне зростання інтересу російського бізнесу до індійського ринку, тому що цей ринок служить альтернативою.

Сьогодні ми відкриваємо рахунки в рупіях і для російських клієнтів. Ми не виключаємо, що рупія може стати не тільки платіжним засобом, але й засобом заощадження", — сказав Попов в інтерв'ю Reuters.

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Відділення Сбербанку в Індії має офіси в Делі та Мумбаї, а також IT-центр у Бангалорі. Кількість персоналу в індійських офісах цього року зросла на 150%.

Сбербанк перебуває під західними санкціями, тому не може здійснювати транзакції в доларах США та євро або використовувати систему SWIFT для міжнародних переказів. Однак Попов сказав, що у банку не було жодних проблем в Індії.

«Сбербанк є повноправним учасником усіх індійських платіжних і міжбанківських систем. Жодних обмежень на його діяльність немає», — сказав Попов.

Індія не приєдналася до жодних антиросійських санкцій і підтримує дружні відносини з росією.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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