Торгівля росії з Індією процвітає, а двосторонні платежі проходять гладко без збоїв, які перешкоджали торгівлі з іншими країнами. Про це заявив Reuters Анатолій Попов, заступник генерального директора російського Сбербанку.
Торгівля рф з Індією процвітає, двосторонні платежі проходять безперебійно — Retuers
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За його словами, Сбербанк обробляє платежі до 70% всього російського експорту до Індії.
Торгівля росії з Індією майже подвоїлася до $65 млрд у 2023 році, коли південноазійська країна стала великим імпортером російської нафти після введення західних санкцій проти рф у 2022 році через війну в Україні.
«У 2022 році спостерігалося значне зростання інтересу російського бізнесу до індійського ринку, тому що цей ринок служить альтернативою.
Сьогодні ми відкриваємо рахунки в рупіях і для російських клієнтів. Ми не виключаємо, що рупія може стати не тільки платіжним засобом, але й засобом заощадження", — сказав Попов в інтерв'ю Reuters.
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Відділення Сбербанку в Індії має офіси в Делі та Мумбаї, а також IT-центр у Бангалорі. Кількість персоналу в індійських офісах цього року зросла на 150%.
Сбербанк перебуває під західними санкціями, тому не може здійснювати транзакції в доларах США та євро або використовувати систему SWIFT для міжнародних переказів. Однак Попов сказав, що у банку не було жодних проблем в Індії.
«Сбербанк є повноправним учасником усіх індійських платіжних і міжбанківських систем. Жодних обмежень на його діяльність немає», — сказав Попов.
Індія не приєдналася до жодних антиросійських санкцій і підтримує дружні відносини з росією.
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