В Україні не відмовились від ідеї повернення 50% податку для банків

Запровадження податкової ставки у 50% на прибутки банків можуть розглянути у підготовці податкового законопроєкту до другого читання. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «РБК-Україна».
3 вересня 2024, 15:17
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29 серпня комітет рекомендував законопроєкт № 11416-д до схвалення в першому читанні, але без норми про 50% податку на прибуток банків.
За словами Гетманцева, відмовилися від впровадження ставки оподаткування через категоричну позицію Мінфіну і Нацбанку.
«Я не погоджуюсь з цією позицією, але я довіряю регуляторам», — заявив він.
Водночас за словами Гетманцева, питання збільшених податкових ставок не зняли і є ймовірність їх розгляду до другого читання.
Джерело: Мінфін
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