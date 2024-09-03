ЄС може відкрити справу проти Угорщини за те, що вона спростила видачу робочих віз для росіян та білорусів. Про це пише угорський Forbes.
3 вересня 2024, 13:41
ЄС може відкрити справу проти Угорщини за те, що вона впустила росіян та білорусів
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Німеччина та Литва висловили серйозне занепокоєння діями Угорщини.
Наприкінці липня вперше стало відомо про те, що ця країна «широко відкрила ворота» ЄС й поставила у небезпеку інші країни, дозволивши за спрощеною процедурою росіянам та білорусам отримувати робочі візи.
Джерело: Мінфін
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