Хардфорк у мережі Cardano, у Катарі запровадили нормативну базу для цифрових активів: що нового на ринку

У мережі Cardano пройшов хардфорк Chang

2 серпня 2024 року у мережі Cardano пройшов хардфорк Chang, що включає CIP-1694. Оновлення спрямоване на те, щоб «дати кожному члену спільноти Cardano можливість висловитися щодо майбутнього розвитку проєкту».

Після хардфорку Cardano (ADA) став токеном проєкту. У повідомленні сказано, що власники ADA зможуть визначати майбутнє Cardano, обираючи представників керівництва і голосуючи за пропозиції щодо розвитку.

В заяві CoinDesk, на яку посилається Cardano Foundation, йдеться про те, що на першому етапі оновлення було створено Тимчасовий конституційний комітет (Interim Constitutional Committee) для нагляду за управлінням Cardano.

«Ця фаза розрахована на обережність, обмежуючи повноваження комітету щодо внесення змін до коду блокчейну, поки формується решта моделі управління екосистемою», — заявили журналісти.

На другому етапі, який наступить через 90 днів, нові органи управління наділять всіма повноваженнями і вони братимуть активну участь в управлінні. Також у заяві сказано, що це оновлення є найважливішим для Cardano.

«Оскільки знаменує початок ери Voltaire — етапу, спрямованого на досягнення повної децентралізації, який розроблявся з моменту створення Cardano», — йдеться у повідомленні.

Збитки від хакерських атак у серпні склали понад $300 мільйонів

Експерти аналітичної платформи PeckShield опублікували звіт про збитки у секторі криптовалют у серпні 2024 року. Обсяг вкрадених коштів склав $313,86 млн.

У PeckShield зазначили, що $293,4 млн проєкти втратили через фішингові атаки. Зокрема, $238 млн було втрачено у біткоїнах, ще $55,4 млн у DAI втратив невідомий трейдер після того, як зловмисник отримав доступ до його зовнішнього облікового запису.

Також на початку місяця від злому постраждав міст Ronin. Сума збитків становила близько $12 млн, проте зловмисник повернув кошти. Крім того, експерти відзначили втрату $5,1 млн внаслідок «несанкціонованого переказу», а також атаку на протокол інфраструктури блокчейну Nexera.

У Катарі запровадили нормативну базу для цифрових активів

1 вересня 2024 року в Катарі набули чинності норми регулювання сфери цифрових активів. Про це повідомляє Катарський фінансовий центр (QFC).

Згідно із заявою, документ встановлює правову і нормативну основу для цифрових активів, включно з процесом токенізації, юридичним визнанням прав власності на токени та їхні базові активи, угодами про зберігання, переданням та обміном. Крім того, у запропонованих правилах є положення про юридичне визнання смартконтрактів.

Зазначимо, регулювання цифрових активів діятиме в рамках Катарського фінансового центру, розташованого в столиці держави Досі. Подібно до вільних економічних зон в Об'єднаних Арабських Еміратах, що діють незалежно від материкової частини країни, QFC також має власну правову, нормативну, податкову та ділову структуру, яка відрізняється від решти Катару.

Голова Центрального банку Катару, шейх Бандар бін Мохаммед бін Сауд Аль Тані заявив, що нещодавно ухвалені правила є важливою віхою в реалізації стратегії розвитку фінансового сектору країни.

Генеральний директор QFC Юсуф Мохамед Аль-Джайда додав, що впровадження норм підкреслює прихильність Катарського фінансового центру створенню надійного режиму регулювання, що відповідає передовій міжнародній практиці.

У Шотландії поліція вперше конфіскувала біткоїни у справі про пограбування

Верховний суд Единбурга схвалив конфіскацію 23,5 BTC у справі Джона Росса Ренні, замішаного в пограбуванні у Блантайрі 2020 року. Про це повідомляє BBC.

У березні 2020 року група невідомих вломилася в будинок до подружньої пари в місті Блантайр. Один із нападників пригрозив чоловікові, який проживав у будинку, мачете, вимагаючи, щоб той переказав йому біткоїни.

Водночас інший зловмисник завдав кілька ударів дружині жертви шоколадкою Toblerone, підкреслюється в матеріалах справи. Після того як потерпілий, ім'я якого не розголошують в інтересах слідства, перевів криптоактиви, група зловмисників зникла.

Згідно з матеріалами справи, Джон Росс Ренні не брав участі в нальоті безпосередньо. Однак прокуратура довела, що він проконсультував нападників щодо трансферу криптоактивів і деякий час зберігав їх.

У листопаді 2023 року його засудили до шести місяців судового нагляду і 150 годин виправних робіт. Однак при цьому поліції не вдалося конфіскувати біткоїни, оскільки до них не було доступу.

Прокуратура повторно зажадала конфіскувати криптоактиви, використовуючи законодавство про доходи від злочинної діяльності. Передбачається, що криптоактиви при цьому будуть конвертовані у фіат за курсом на момент пограбування.

У рішенні суду зазначено, що 23,5 BTC оцінюються в 109 601 фунта стерлінгів (близько $143 000).

На момент написання новини курс біткоїна становить близько $59 000. При цьому 23,5 BTC наразі оцінюються в понад $1,3 млн.