Бізнес пом’якшує оцінки результатів своєї діяльності — НБУ

У серпні український бізнес продовжив пом’якшувати оцінки результатів своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, повідомляє пресслужба НБУ .

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У серпні 2024 року ІОДА становив 48,4 порівняно з 44,4 в липні.

Позитивний вплив на очікування бізнесу в усіх секторах мали, зокрема: поступова адаптація до постійних відключень електроенергії та налагодження альтернативних джерел живлення, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, сталий внутрішній попит та достатня пропозиція товарів, стабільна робота морського коридору.

Будівельники надали позитивні оцінки своїх економічних результатів. Вони очікували на подальше збільшення обсягів будівництва.

Підприємства торгівлі суттєво поліпшили очікування. Торговельні компанії спрогнозували збільшення товарообігу та обсягу закупівлі товарів для продажу.

Підприємства промисловості пом’якшили стримані очікування щодо результатів своєї діяльності. На відміну від двох попередніх місяців респонденти очікували на збільшення обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію.

Найстриманіші оцінки надали підприємства сфери послуг.