Курс валют на 3 вересня: у банках долар подорожчав, євро — подешевшало

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,45 грн. Євро купують за 45,30 грн, а продають за 45,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,32−41,40, євро — 45,70−45,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,20−41,22 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,57−45,59 грн/євро.

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