Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 360 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 618 960 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 вересня 2024, 8:19
Втрати ворога за 2 вересня: 1 360 російських окупантів, 10 танків, 21 ракета та 36 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 618960 (+1360) осіб,
- танків — 8611 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 16821 (+35) од,
- артилерійських систем — 17664 (+18) од,
- РСЗВ — 1177 (+0) од,
- засоби ППО — 940 (+0) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14573 (+36),
- крилаті ракети — 2578 (+21),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23972 (+47) од,
- спеціальна техніка — 3003 (+9).
Джерело: Мінфін
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